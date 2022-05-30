Германия: Единство ЕС по санкциям разваливается

Он подчеркнул, что сразу после полномасштабного нападения России на Украину все увидели, "на что способна Европа, когда едина".
Однако в преддверии саммита ЕС 30-31 мая, на котором будут обсуждаться эмбарго на российскую нефть и планы по сокращению зависимости от энергоносителей РФ, заявил, что у него возникает обеспокоенность: "Уже видно начало развала и шатания".
Какое решение будет принято завтра по этому вопросу на саммите Евросоюза — главная интрига этого саммита.
Напомним, Евросоюз безуспешно пытается ввести санкции на импорт российской нефти, который позволяет оккупантам снабжать свою армию и поддерживать экономику.
Ранее СМИ узнали, что из проекта эмбарго на импорт российской нефти в Евросоюзе предложили временно исключить нефтепровод Дружба.
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