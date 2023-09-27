Германия досрочно выполнила план заполнения газохранилищ

Германия досрочно заполнила газохранилища до уровня 95 процентов. По данным на утро 26 сентября, газохранилища страны были заполнены на 95,05 процента, сообщило в среду, 27 сентября, европейское объединение операторов газовой инфраструктуры GIE. Согласно предписаниям, принятым в минувшем году на фоне газового кризиса, газохранилища ФРГ предполагалось заполнить на 95 процентов к 1 ноября.

В нынешнем году газохранилища ФРГ заполняются быстрее, чем в прошлом. 26 сентября 2022 года уровень заполнения составлял 91,4 процента. В минувшем году показатель в 95 процентов был выполнен 13 октября, а в 100 процентов - утром 14 ноября.

Запас газа на холодную зиму

Зимой уровень заполнения газохранилищ обычно снижается, а по окончании отопительного сезона вновь повышается. Согласно прежним расчетам правительства Германии, заполнение хранилищ на 100 процентов позволяет обеспечить снабжение газом на протяжении двух-трех холодных зимних месяцев.