Германия до конца 2022 года откажется от угля и нефти из РФ

Германия с 1 августа текущего года станет независимой от российского угля, а с 31 декабря 2022 года — и от российской нефти. Об этом заявил в среду, 13 июля, госсекретарь в ведомстве федерального канцлера Йорг Кукис, выступая в Сиднее на энергетическом форуме, организованном Международным энергетическим агентством и правительством Австралии.
По словам Кукиса, отказ от российских угля и нефти коренным образом изменит структуру энергоснабжения ФРГ. Ранее Россия поставляла 40% потребляемого Германией угля и нефти. "Каждый, кто знаком с историей трубопровода "Дружба", который служил бывшему Советскому Союзу инструментом (влияния. — Ред.) на всю Восточную Европу, понимает, что избавиться от этой зависимости непросто, но нам удастся сделать это в течение нескольких месяцев", — цитирует чиновника агентство Reuters.
Более серьезной является зависимость от российского газа. Европейский Союз получает ежегодно около 158 млрд кубометров газа из России, — напомнил Йорг Кукис. И хотя США и Катар способны совместно поставить в Европу около 30 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), дефицит останется довольно большим. "Мы не можем просто игнорировать эту проблему", — заявил Кукис. В настоящее время Германия ускоренно работает над созданием терминалов для приема СПГ. Правительство ФРГ надеется уже предстоящей зимой ввести в строй два из четырех запланированных плавучих СПГ-терминалов на побережье Северного моря.
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