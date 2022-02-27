aA
Вслед за Латвией, Литвой и другими европейскими государствами решение о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний приняли Германия, Австрия, Ирландия, Исландия, Дания и Бельгия. Об этом пишет "Дождь".
Германия, Дания и еще ряд стран закрыли свое воздушное пространство для России
© AP / Scanpix

О принятом решении сообщили премьер-министр Бельгии Александр де Кро, глава МИД Дании Йеппе Кофод, министр транспорта Австрии Леонора Гевесслер, министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир и глава МИД Ирландии Саймон Ковеней.

Политики также призвали остальные страны Европейского союза (ЕС) поступить аналогичным образом. Соответствующие меры будут рассмотрены на совещании министров иностранных дел стран ЕС.

Статьи по теме:
Правительство Литвы закрыло воздушное пространство для российских самолетов
Ландсбергис упомянул о еще более жестких санкциях в отношении России

В Министерстве транспорта Германии сообщили, что воздушное пространство будет закрыто на три месяца.

Нидерланды также закрывают небо для российских самолетов. Аналогичное решение приняли и власти Италии.

В целом о закрытии воздушного пространства для российских самолетов объявили 18 стран ЕС. Ранее такое решение приняли Финляндия, Швеция, Словения, Латвия, Литва, Румыния, Эстония, Польша, Чехия, Великобритания, Болгария.

Тем временем, Россия закрыла свое воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии, а также для принадлежащих Великобритании самолетов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Dar prieš didžiuosius neramumus į Ukrainos rytus nuvykę lietuviai sulaukė įspėjimų: jei teks bėgti – teisingai pasirinkite pusę

Delfi Plius Valerijus Morozovas, šeimos gydytojas

Gydytojas Morozovas atsako: dėl ko dreba rankos ir ką daryti esant blogiems kepenų rodikliams?

Delfi Plius Nerijus Povilaitis

Profesorius: Kijevas pasirinktas neatsitiktinai, Putinas sugebėjo pergudrauti analitikus

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Toksiški santykiai – vaikystės patirčių pasekmė: kokią įtaką mūsų partnerio pasirinkimui turi tėvai?

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Politikoje išaugo melo ir pagiežos paklausa: kaip XX amžiaus tragedija tapo ne Gulagas ar genocidas, o SSRS griūtis

Delfi Plius Petras Grigalis

Rusijos „jėgos reitingas“: ką rodo skaičiai apie šios šalies kariuomenės potencialią galią?

Delfi Plius Vytenis Miškinis

Po tylaus jaunuolio kauke – šaltakraujis monstras: žudiko pasakojimai pašiurpino net visko mačiusius ekspertus

Delfi Plius Eugenija Grižibauskienė

Investuotojas Kandzeras – apie degančias akis, skraidančius verslo angelus ir vyrišką sambūrį

Статьи по теме:

ЕС отрезал Россию от самолетов. К чему это приведет? (9)

Российские авиакомпании могут остаться без самолетов и...

TOP новостей

Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena Kijevas Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena

Война в Украине: российская и украинская делегация встретятся на украинско-белорусской границе

Украинская армия сражается со вторгающимися...

Шимашюс "очищает" Вильнюс: отменяет выданные разрешения на протесты, запрещает деятельность Yandex

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в социальной сети Facebook...

В Вильнюсе к посольству России пришли женщины: "Русский военный корабль, иди..."

В Украине уже четвертый день идут бои. В воскресенье в...

Ландсбергис: такова доктрина Путина, Евразия его мечты

Профессор Витаутас Ландсбергис сказал, что Европа...

Белорусы протестовали в Вильнюсе против поддержки минским режимом России

Несколько сотен белорусов в Вильнюсе протестовали...