"Дроны решено применить, чтобы сделать процесс взятия в плен более безопасным", — говорится за кадром видео, опубликованного Генштабом ВСУ.

Для начала тому, кто принял решение сдаться в плен, необходимо связаться с Telegram-проектом "Хочу жить", который "предоставит ему дальнейшие инструкции и при необходимости сообщит координаты отправной точки" и время встречи с квадрокоптером.

Встретившись с беспилотником в назначенном месте в указанное время, будущему пленному нужно установить с ним визуальный контакт, поднять руки - и следовать за дроном, который доведет его до места сдачи бойцам ВСУ.