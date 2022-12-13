"Дроны решено применить, чтобы сделать процесс взятия в плен более безопасным", — говорится за кадром видео, опубликованного Генштабом ВСУ.
Для начала тому, кто принял решение сдаться в плен, необходимо связаться с Telegram-проектом "Хочу жить", который "предоставит ему дальнейшие инструкции и при необходимости сообщит координаты отправной точки" и время встречи с квадрокоптером.
Встретившись с беспилотником в назначенном месте в указанное время, будущему пленному нужно установить с ним визуальный контакт, поднять руки - и следовать за дроном, который доведет его до места сдачи бойцам ВСУ.
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