Генштаб ВСУ: есть угроза ракетных ударов со стороны Беларуси

На Слобожанском направлении российские войска готовятся к наступлению, подразделения пополняют утраченное вооружение, военную технику и материальные средства.

В Харьковском направлении войска РФ активных действий не проводили. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых рубежей и маршрутов поставки, сдерживании действий Сил обороны. Войска РФ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Старая Гнилица, Победа и Старый Салтов. Наносили авиационные удары вблизи Нового.

В Славянском направлении россияне тоже пытаются вести наступление. Обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха, Большая Камышеваха и Гусаровка.

На Донецком направлении российские войска продолжают применение минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.

На Северодонецком направлении российсике военные продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Штурмовая авиация нанесла авиаудары в районах Устиновки и Боровского.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника сосредотачиваются на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.