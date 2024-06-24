Генштаб Украины: потери российской армии с февраля 2022 года — более полумиллиона военных

По данным Генерального штаба украинской армии, потери российской армии в Украине к 24 июня достигли 535 660 военных. Только за один день было уничтожено 1300 оккупантов, сообщает LETA по информации „Украинской правды“ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года россиские войска потеряли 8031 танк, 15413 БТР, 14246 пушек и минометов, 1108 реактивных систем залпового огня, 863 зенитно-артиллерийских системы, 359 самолетов, 326 вертолетов, 2 323 крылатых ракеты, 28 кораблей и катеров, одну подводную лодку, 19 304 автомобиля и танкера, а также 2 397 единиц специальной техники.
Масштабы потерь России уточняются, поскольку получение информации затруднено боевыми действиями.