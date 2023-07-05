Генштаб Украины: на кровле 2 энергоблоков ЗАЭС россияне разместили похожие на взрывчатку предметы

"Вооруженные Силы Украины официально сообщают о возможной подготовке, в ближайшее время, провокации на территории Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими террористами с 4 марта 2022 года.

Сообщается, что по оперативной информации на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

По данным военных, их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграм-каналы.

"Вооруженные Силы Украины не нарушают норм международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях. Ни одна провокация врага не пройдет", - подчеркнули в Генштабе.

Оккупанты уже заявили, что Украина якобы в ночь на 5 июля собирается "атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе", сообщают российские пропагандисты "РИА "Новости".