Генсек ООН объявил о запуске миссии по расследованию гибели украинских военнопленных в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Организация Объединенных Наций запускает миссию, в задачу которой будет входить сбор фактов о гибели украинских военнопленных в Еленовке.
По словам Гутерриша, которые приводит Reuters, с просьбой о проведении такого расследования к ООН обращались и Россия, и Украина.
Подробности будут сообщены позднее, заявил Гутерриш, добавив, что работу миссии должны согласовать обе стороны конфликта.
Ранее украинские власти заявляли, что обращались к ООН в связи с произошедшим в Еленовке, но не получили какого-либо ответа.
Минобороны РФ через два дня после гибели военнопленных в Еленовке заявило, что "в интересах проведения объективного расследования" Россия пригласила экспертов ООН и Красного креста. При этом в Международном комитете Красного Креста заявляли, что сотрудники не могут добиться согласия российской стороны на посещение Еленовки, что, как подчеркивалось, нарушает Женевские конвенции.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Беларусь хвастает: из-за безвизового режима к нам едут голодные литовцы
Беларусь все еще хвастает, будто из-за безвизового...
Третий этап либерализации рынка электроэнергии в Литве предлагается отложить до июля следующего года
Потребителям, подпадающим под третий этап...
После публикации на Delfi прокуратура расследует приказ министра охраны окружающей среды
После публикации на Delfi прокуратура расследует приказ...
Министерство будет контролировать содержимое уличных туалетов: некоторых ждут большие штрафы
Министерство охраны окружающей среды Литвы...