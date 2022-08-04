Генсек ООН объявил о запуске миссии по расследованию гибели украинских военнопленных в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Организация Объединенных Наций запускает миссию, в задачу которой будет входить сбор фактов о гибели украинских военнопленных в Еленовке.
По словам Гутерриша, которые приводит Reuters, с просьбой о проведении такого расследования к ООН обращались и Россия, и Украина.
Подробности будут сообщены позднее, заявил Гутерриш, добавив, что работу миссии должны согласовать обе стороны конфликта.
Ранее украинские власти заявляли, что обращались к ООН в связи с произошедшим в Еленовке, но не получили какого-либо ответа.
Минобороны РФ через два дня после гибели военнопленных в Еленовке заявило, что "в интересах проведения объективного расследования" Россия пригласила экспертов ООН и Красного креста. При этом в Международном комитете Красного Креста заявляли, что сотрудники не могут добиться согласия российской стороны на посещение Еленовки, что, как подчеркивалось, нарушает Женевские конвенции.
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