Генсек ООН: Над миром вновь нависла тень ядерной угрозы

Антониу Гутерриш призвал к полному отказу от ядерного оружия. По его словам, это единственный способ исключить риск ядерной войны. Он отметил, что ООН не успокоится, пока "ядерная тень не исчезнет раз и навсегда".

При этом Гутерриш не уточнил, кто совершил атомную бомбардировку 78 лет назад и какие страны, по его мнению, бряцают ядерным оружием сейчас.

"Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают. Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь. И некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения", - подчеркивается в послании.

В мире нарастают недоверие и разногласия, "снова бьют барабаны ядерной войны", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в послании, зачитанном его заместителем - представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на церемонии в Хиросиме, посвященной 78-летию атомной бомбардировки города в воскресенье, 6 августа.

Хиросима 6 августа 1945 года подверглась американской атомной бомбардировке. Вместе с Нагасаки они стали единственными местами боевого применения ядерного оружия. В результате атаки погибли от 70 до 100 тысяч человек в Хиросиме и 70 тысяч в Нагасаки. Число погибших вместе с теми, кто умер от лучевой болезни, превышает полмиллиона.

Переговоры о нераспространении ядерного оружия

В столице Австрии Вене сейчас проходят переговоры по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), на них Накамицу заявила, что с самого начала холодной войны риск применения ядерного оружия не был так высок, поскольку основанный на правилах порядок, еще не был настолько хрупок, как сейчас.

Она объяснила возросшие риски ядерной войны "нестабильными временами, в которые мы живем" и "высочайшего уровня геополитической конкуренцией, ростом напряженности и углублением разногласий между крупными державами".