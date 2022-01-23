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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешний мир стал гораздо более хаотичным и гораздо менее предсказуемыми, чем во времена "холодной войны" между СССР и США. В ходе пресс-конференции он отметил, что мир сейчас опасен, поскольку нет инструментов для урегулирования кризисов.
Antonio Guterresas
Antonio Guterresas
© Scanpix

"Холодная война шла между двумя противоборствующими блоками, где существовали четкие правила и механизмы для предотвращения конфликтов. Война так и не стала горячей, поскольку был определенный уровень предсказуемости", - пояснил Гутерриш.

Он сказал, что не стал бы называть нынешнюю опасную ситуацию в мире холодной или горячей войной, а скорее охарактеризовал бы ее как "новую форму теплой конфронтации".

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Антониу Гутерриш призвал президента России Владимира Путина отказаться от любой военной интервенции в Украине. "Я убежден, что этого не случится и очень надеюсь на то, что я прав", - сказал генсек ООН.

По словам главы всемирной организации, "важно, чтобы диалог привел к хорошему решению, а хорошее решение - это деэскалация и окончание кризиса". "Это наша цель. Я очень надеюсь на то, что победит дипломатия", - подчеркнул он.

Запад подозревает РФ в намерении вновь вторгнуться в Украину, однако Кремль отрицает наличие у него таких планов и со своей стороны требует от НАТО письменных гарантий непринятия Украины в свой состав. НАТО заявляет, что это требование для нее неприемлемо. Переговоры между Россией и Западом пока не привели к прорыву в деле урегулирования кризиса вокруг Украины.

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Deutsche Welle
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