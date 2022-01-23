"Холодная война шла между двумя противоборствующими блоками, где существовали четкие правила и механизмы для предотвращения конфликтов. Война так и не стала горячей, поскольку был определенный уровень предсказуемости", - пояснил Гутерриш.

Он сказал, что не стал бы называть нынешнюю опасную ситуацию в мире холодной или горячей войной, а скорее охарактеризовал бы ее как "новую форму теплой конфронтации".

Антониу Гутерриш призвал президента России Владимира Путина отказаться от любой военной интервенции в Украине. "Я убежден, что этого не случится и очень надеюсь на то, что я прав", - сказал генсек ООН.

По словам главы всемирной организации, "важно, чтобы диалог привел к хорошему решению, а хорошее решение - это деэскалация и окончание кризиса". "Это наша цель. Я очень надеюсь на то, что победит дипломатия", - подчеркнул он.

Запад подозревает РФ в намерении вновь вторгнуться в Украину, однако Кремль отрицает наличие у него таких планов и со своей стороны требует от НАТО письменных гарантий непринятия Украины в свой состав. НАТО заявляет, что это требование для нее неприемлемо. Переговоры между Россией и Западом пока не привели к прорыву в деле урегулирования кризиса вокруг Украины.