"Наша планета по-прежнему находится в отделении неотложной помощи. Сейчас нам необходимо резко сократить выбросы, и эта проблема не рассматривалась на нынешней конференции", - цитирует Гутерриша агентство AFP.

В то же время генсек ООН приветствовал создание фонда для помощи бедным странам, пострадавшим от климатических катастроф, о котором договорились участники COP27. "Очевидно, что этого будет недостаточно, но это очень необходимый политический сигнал для восстановления подорванного доверия. Голоса тех, кто находится на переднем крае климатического кризиса, должны быть услышаны", - подчеркнул Антониу Гутерриш.

В ЕС не увидели стремлений сократить объемы выбросов



В Европейском Союзе заявили, что разочарованы отсутствием на COP27 стремлений сократить объемы выбросов. "Это - решающее десятилетие, но то, что нам предъявлено, - недостаточный шаг вперед для людей и планеты", - заявил заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

По его словам, договоренность, достигнутая участниками конференции, не обязывает страны с наибольшими объемами вредных для климата выбросов приложить дополнительные усилия, чтобы уменьшить их. "Мы не перестанем бороться за большее", - пообещал Тиммерманс.

C "надеждой и разочарованием" отреагировала на итоги конференции министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Положительным, по ее словам, был "прорыв в климатической справедливости", то есть создание фонда, который Бербок назвала "новой главой в климатической политике". Кроме того, добавила Бербок, участникам форума "удалось отстоять цель ограничить глобальное потепление до показателя 1,5 градуса".

Однако досаду вызывает то, что некоторые крупнейшие эмитенты выбросов и нефтедобывающие страны блокировали давно назревшие шаги, ведущие к сокращению эмиссии двуокиси углерода и поэтапному отказу от ископаемого топлива, заявила глава МИД ФРГ. Тем самым мир теряет драгоценное время, чтобы двигаться в направлении цели 1,5 градуса, подчеркнула она. И за то, что в итоге конференция "несмотря на блокаду и организационные просчеты, провалилась не полностью", следует благодарить "прогрессивный союз государств на разных континентах", подытожила Бербок.