Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество отказаться от ядерного оружия. "Ядерное оружие уже давно держит мир в заложниках. Эти смертоносные устройства не гарантируют ни победы, ни безопасности. Давайте позаботимся о том, чтобы ядерные испытания навсегда прекратились, а ядерное оружие стало достоянием истории - раз и навсегда", - написал он в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 29 августа.
Ранее США возложили на Россию ответственность за срыв Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходившей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, обвинив Москву в "циничной блокаде" итогового документа. "После интенсивных, но продуктивных переговоров, продолжавшихся многие недели, Россия единолично решила заблокировать консенсус по итоговому документу", - заявил представитель Госдепартамента США.
Тревожная ситуация на Запорожской АЭС
Россию не устроили пассажи документа, где участники конференции выражали серьезную обеспокоенность по поводу военных действий в районе Запорожской АЭС и, в числе прочего, критиковали утрату контроля над ЗАЭС со стороны Украины и связанные с этим угрозы для безопасности.
ЗАЭС уже многие дни подвергается обстрелам. Россия и Украина возлагают друг на друга ответственность за происходящее. Делегация МАГАТЭ направляется в Запорожье, чтобы проинспектировать Запорожскую АЭС.
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