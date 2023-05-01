На фоне обостряющегося положения в Судане генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил в эту африканскую страну своего заместителя, координатора по гуманитарным вопросам и помощи в чрезвычайных ситуациях Мартина Гриффитса. Об этом сам Гриффитс написал в Twitter в ночь на понедельник, 1 мая.

"Спустя две недели после начала столкновений в Хартуме и по всему Судану гуманитарная (кризисная. - Ред.) ситуация достигла предела. По просьбе Антониу Гутерриша я отправился в регион, чтобы оценить, как мы можем немедленно облегчить положение пострадавших людей", - указал он в посте.

Аналогичное заявление сделал в тот же день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "В свете быстро ухудшающегося гуманитарного кризиса в Судане генсек ООН срочно направляет в регион своего заместителя по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса. Масштаб и скорость происходящего беспрецедентны, - подчеркнул Дюжаррик. - Мы крайне обеспокоены нынешним и долгосрочным влиянием этого на население Судана и региона в целом".

В ООН опасаются гуманитарного кризиса в Восточной Африке

Во Всемирной продовольственной программе ООН (WFP) 30 апреля выразили опасение, что гуманитарный кризис в Судане может распространиться на весь регион Восточной Африки, и без того находящийся в бедственной ситуации из-за климатических изменений.

"Еще до начала боев в этой стране (Судане. - Ред.) треть населения страдала от голода, сейчас там недостает всего, а цены на продукты стремительно растут", - цитирует в этой связи агентство dpa директора WFP в Германии Мартина Фрика (Martin Frick).

Медицинская помощь для Судана

Кроме того, 30 апреля - спустя две недели после резкого обострения конфликта в Судане - в этой стране приземлился первый самолет Международного Красного Креста. На его борту из Иордании было доставлено восемь тонн жизненно важных предметов медицинского назначения, в том числе хирургические инструменты, анестетические препараты и перевязочные материалы, сообщила организация.

В тот же день командование Сил быстрого реагирования (RSF) заявило о продлении режима прекращения огня еще на 72 часа в связи с поставками гуманитарной помощи. Этот срок начнется после истечения предыдущей договоренности о прекращении огня в полночь 1 мая, указывается в заявлении.

Обострение конфликта в Судане

C 15 апреля в Судане резко обострился конфликт между Абделем Фаттахом аль-Бурханом - главой Переходного суверенного совета, который де-факто является президентом страны, - и замруководителя совета Мохаммедом Хамданом Дагало, возглавляющим Силы быстрого реагирования. По официальным данным, в ходе боев погибли более 500 человек, около 4600 получили ранения. Реальное число жертв, как предполагается, гораздо выше.