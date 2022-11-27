Произведенные Германией поставки вооружений в Украину "спасают жизни", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью еженедельной газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 27 ноября, - за два дня до встречи в Бухаресте министров иностранных дел стран НАТО.

По словам Столтенберга, "сильная поддержка со стороны Германии играет решающую роль (для украинской армии. - Ред.)". "Немецкие системы ПВО помогают защитить от российских ракет школы, дома и больницы", - подчеркнул он. "Мы все должны продолжать оказывать Украине поддержку и усиливать ее", - призвал Столтенберг, добавив, что таким образом можно помочь украинцам реализовывать свое право на самооборону.

О немецких ЗРК Patriot для Польши

Ранее, 25 ноября, Столтенберг приветствовал предложение Германии разместить в Польше ЗРК Patriot для усиления ее противовоздушной обороны. Вместе с тем он подчеркнул, что страны альянса снабжают и Украину современными системами ПВО. Тем самым Столтенберг косвенно отверг предложение министра обороны Польши Мариуша Блащака, подразумевающее передачу Берлином этих ЗРК не Варшаве, а непосредственно Киеву.

Комментируя актуальное развитие на фронте, Столтенберг подчеркнул: "Президент (России Владимир. - Ред.) Путин реагирует на поражения с растущей жестокостью". В этой связи он указал на ракетные удары Москвы по энергетической инфраструктуре Украины, констатировав: "Путин пытается использовать зиму как оружие. Но ему не удастся в этом преуспеть".

О будущих мирных переговорах

С точки зрения Столтенберга, военные успехи Украины укрепляют ее позицию и на будущих мирных переговорах: "Мы можем укрепить позицию Украины за столом переговоров, предоставляя этой стране военную поддержку. Лучший способ поддержать мир - это поддержать Украину".

Нельзя допустить, чтобы Россия одержала победу в войне с Украиной, уверен генсек НАТО. Ведь тогда "он (Путин. - Ред.) и другие деспоты будут продолжать пользоваться насилием для достижения своих целей". "Это может означать еще больше войны и больше страданий. Это только сделало бы наш мир опаснее. В нашем собственных интересах, чтобы Украина одержала верх", - заявил Йенс Столтенерг.

26 ноября, выступая на земельном партийном съезде СДПГ Бранденбурга в Котбусе, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) дал понять, что и он считает победу России в войне против Украины маловероятной. На фоне поддержки подвергшейся нападению Украины, в том числе Германией, все отчетливее становится, "не только то, что России нельзя дать победить в этой войне, но и то, что она в ней не победит", заявил он тогда.

Встреча глав МИД стран НАТО в Бухаресте

Ожидается, что на встрече глав МИД стран-членов НАТО в Бухаресте 29 и 30 ноября будут согласованы меры по дальнейшей поддержке Украины. В ближайшем будущем Киеву будут поставлены Западом дополнительные вооружения, а также генераторы тока, устойчивое к зимним условиям снаряжение для солдат и медицинский материал.

Планируется также, что в долгосрочной перспективе НАТО займется "стратегическим обучением" украинских военных и будет постепенно приближать вооруженные силы восточноевропейской страны к стандартам альянса. Однако о членстве Украины в НАТО пока речи не идет.