НАТО будет поддерживать Киев так долго, как это необходимо, пообещал глава Североатлантического альянса.

"Сильная и независимая Украина имеет решающее значение для стабильности евроатлантического региона", — отметил далее Столтенберг. При этом продолжающееся уже полгода российское вторжение в эту страну является "самым серьезным кризисом для европейской безопасности со времен Второй мировой войны", уверен он.

"Украинцы вдохновляют своим примером весь мир"



В день национального праздника глава Североатлантического альянса пожелал Украине "силы и успеха". Вооруженные силы Украины и весь украинский народ проявляют колоссальное мужество и решительность, защищая свою страну, и вдохновляют своим примером весь мир, добавил он.

В тот же день с видеообращением к украинцам выступил президент страны Владимир Зеленский. "После шести месяцев, когда нас пытаются уничтожить, мы свободный народ независимой Украины. И это правда о нашем будущем", — подчеркнул он. Зеленский отметил, что украинцы встречают день независимости своей страны "в разных обстоятельствах, условиях и часовых поясах", но при этом "с единственной целью — сохранение независимости и победа Украины".