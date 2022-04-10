НАТО проходит "фундаментальную трансформацию", заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столбентерг в интервью британскому изданию The Telegraph, опубликованном в субботу, 9 апреля. Он не исключил постоянного присутствия сил НАТО на внешних границах блока в будущем.
Решения по трансформации НАТО будут приняты на июньском саммите альянса в Мадриде, отметил Столтенберг. "То, что мы видим сейчас, — новая реальность", для европейской безопасности, указал он, имея в виду последствия ведомой Россией войны против Украины. "Мы попросили наших военных командующих предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО", — добавил генсек альянса.
На протяжении 2021 года в отношениях между странами НАТО и Россией росла напряженность. В частности, РФ начала требовать "гарантий безопасности", в том числе отказа Североатлантического альянса от расширения на восток и приема в свой состав Украины. США и НАТО ответили отказом на требования Москвы, но проявили готовность к переговорам. Руководство альянса неоднократно подчеркивало его оборонительную природу.
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