aA
Швеция пошла Турции навстречу по двум пунктам из списка условий, которые Анкара предъявила Стокгольму на фоне подачи им заявки на членство в НАТО. Об этом заявил в ходе встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в понедельник, 13 июня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
© Scanpix / Reuters

Он приветствовал тот факт, что Швеция уже начала вносить изменения в свое антитеррористическое законодательство, а также готова обеспечить правовую базу для поставок оборонной промышленности в Турцию. „Это — два важных шага для решения проблем, обнародованных Турцией", — отметил Столтенберг.

„Мы очень серьезно воспринимаем турецкие опасения, не в последнюю очередь — обеспокоенность в вопросах безопасности, касающихся борьбы с терроризмом", — в свою очередь подчеркнула Андерссон.

Статьи по теме:
Столтенберг: Опасения Турции из-за приема Швеции и Финляндии в НАТО оправданны
Глава МИД Литвы о предложении Джонсона по альтернативе НАТО: конкретного предложения мы не видели  (1)

Турция противится приему Швеции и Финляндии в НАТО

На встрече с представителями Швеции и Финляндии 25 мая Турция выдвинула этим странам 10 условий. Одно из основных — запрет Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции объявлена террористической, напоминает DW.

Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО на фоне российского полномасштабного вторжения в Украину. Для приема этих стран в альянс, однако, требуется согласие всех 30 его участников. Между тем Анкара до сих пор не готова сказать „да". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объясняет это „отсутствием у Финляндии и Швеции четкой позиции по курдам", которых в Турции называют представителями террористических организаций.

Кроме того, Анкару не устраивает, что после начала Турцией военной операции против курдов в Сирии в 2019 году Стокгольм и Хельсинки ввели санкции на поставки оборонной продукции турецкой стороне.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Президент Турции поставил Швеции и Финляндии условие по членству в НАТО

Из-за войны, развязанной Россией против Украины , две...

TOP новостей

Отдыхающих у озер жителей ждет неприятный сюрприз: стоянка стала дороже

В минувшие выходные в Литве стояла приятная погода ....

Предупреждение семейного врача: вскоре очереди станут еще больше, пациенты не смогут выбрать врача

В Литве вступает в силу реформа системы...

Конфликт в Сейме Литвы: оппозиция обещает заседать отдельно

Оппозиция Сейма Литвы намерена продолжить бойкот...

Премьер-министр Литвы заболела коронавирусом

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заболела...

Ливнeвые дожди пройдут почти по всей Литве

В ночь на вторник дожди шли в восточной Литве. Днем...