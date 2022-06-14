Он приветствовал тот факт, что Швеция уже начала вносить изменения в свое антитеррористическое законодательство, а также готова обеспечить правовую базу для поставок оборонной промышленности в Турцию. „Это — два важных шага для решения проблем, обнародованных Турцией", — отметил Столтенберг.

„Мы очень серьезно воспринимаем турецкие опасения, не в последнюю очередь — обеспокоенность в вопросах безопасности, касающихся борьбы с терроризмом", — в свою очередь подчеркнула Андерссон.

Турция противится приему Швеции и Финляндии в НАТО

На встрече с представителями Швеции и Финляндии 25 мая Турция выдвинула этим странам 10 условий. Одно из основных — запрет Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции объявлена террористической, напоминает DW.

Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО на фоне российского полномасштабного вторжения в Украину. Для приема этих стран в альянс, однако, требуется согласие всех 30 его участников. Между тем Анкара до сих пор не готова сказать „да". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объясняет это „отсутствием у Финляндии и Швеции четкой позиции по курдам", которых в Турции называют представителями террористических организаций.

Кроме того, Анкару не устраивает, что после начала Турцией военной операции против курдов в Сирии в 2019 году Стокгольм и Хельсинки ввели санкции на поставки оборонной продукции турецкой стороне.