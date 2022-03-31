По словам Столтенберга, альянс пока не убежден, что Россия вела добросовестные переговоры в Стамбуле, поскольку военные задачи Москвы с начала вторжения в Украину не изменились.
После окончания российско-украинских переговоров в Стамбуле представитель министерства обороны РФ заявил о кардинальном снижении интенсивности боевых действий на киевском и черниговском направлениях.
“Согласно данным нашей разведки, российские подразделения не отводятся, они перемещаются на новые позиции. Россия пытается перегруппировать их, усилить и перевооружить для наступления в Донбассе”, - сказал Столтенберг, выступая перед журналистами в Брюсселе.
“В то же время Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города. Так что мы ожидаем новых наступательных операций, которые принесут еще больше страданий [украинскому народу]”.
“Мы не видим настоящих перемен в российских задачах… Они продолжают добиваться осуществления своих целей военным способом”, - подчеркнул генсек НАТО.
Он добавил, что союзники по НАТО продолжат поставлять оружие Украине настолько долго, насколько потребуется.
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