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Российские войска в Украине не отводятся, а совершают перегруппировку, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявления Москвы о “кардинальном снижении интенсивности боевых действий” на киевском и черниговском направлениях.
Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
© AFP / Scanpix

По словам Столтенберга, альянс пока не убежден, что Россия вела добросовестные переговоры в Стамбуле, поскольку военные задачи Москвы с начала вторжения в Украину не изменились.

После окончания российско-украинских переговоров в Стамбуле представитель министерства обороны РФ заявил о кардинальном снижении интенсивности боевых действий на киевском и черниговском направлениях.

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“Согласно данным нашей разведки, российские подразделения не отводятся, они перемещаются на новые позиции. Россия пытается перегруппировать их, усилить и перевооружить для наступления в Донбассе”, - сказал Столтенберг, выступая перед журналистами в Брюсселе.

“В то же время Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города. Так что мы ожидаем новых наступательных операций, которые принесут еще больше страданий [украинскому народу]”.

“Мы не видим настоящих перемен в российских задачах… Они продолжают добиваться осуществления своих целей военным способом”, - подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что союзники по НАТО продолжат поставлять оружие Украине настолько долго, насколько потребуется.

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bbcrussian.com
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