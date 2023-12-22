Генсек НАТО: России уже не достичь своих целей в Украине

В то же время Йенс Столтенберг предостерег от ожиданий скорого конца войны, отметив, что нет никаких признаков того, что Путин изменит свой курс после ожидаемых перевыборов на пост президента 17 марта. "Путин и дальше будет пытаться оккупировать все новые территории. Для НАТО и ее членов это означает необходимость и впредь оказывать решительную поддержку Киеву. Украинцы показали, что они способны защищаться и взяться за оружие, особенно когда это оружие получают из Германии и многих других стран", - сказал Столтенберг.