Генсек НАТО: Разрешить Киеву бить по РФ западным оружием

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса разрешить Киеву бить предоставленным ему оружием по военным целям внутри РФ. Начавшееся в мае наступление РФ в Харьковской области отчасти обусловлено тем, что у Украины нет разрешения использовать оружие, поставленное ей странами Запада, для атак по "законным военным целям на территории России", но "настало время союзникам подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения, наложенные ими на использование оружия, которое они предоставили Украине", - заявил Столтенберг в интервью журналу The Economist, опубликованном в пятницу, 24 мая.