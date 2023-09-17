Генсек НАТО призвал Германию увеличить расходы на оборону

"Я сам был главой правительства (Норвегии. - Ред.) в течение многих лет и знаю, как трудно выделять больше денег на оборону, когда также необходимы более высокие расходы на здравоохранение, образование или инфраструктуру. Но когда напряженность возрастает, расходы на оборону должны быть увеличены", - добавил Столтенберг. Он напомнил о решении июльского саммита НАТО в Вильнюсе, в соответствии с которым был установлен минимальный размер расходов на оборону в 2 процента ВВП.

При этом, по мнению генсека Североатлантического альянса, страны НАТО должны готовиться к тому, что война РФ против Украины будет длиться долго. "Мы все хотим скорейшего мира. В то же время мы должны признать, что если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страны больше не будет", - сказал Столтенберг, добавив, что мир наступит лишь в том случае, если РФ прекратит вести военные действия. После заключения мира Киеву будут необходимы гарантии безопасности, уверен генсек альянса. "Нет сомнений в том, что в конечном итоге Украина окажется в НАТО", - подчеркнул он.