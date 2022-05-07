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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег РФ от применения ядерного оружия в Украине. "Наш посыл однозначен: применение ядерного оружия приведет к тому, что со всех сторон будут только проигравшие", - заявил Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag. Он подчеркнул, что "ядерную войну невозможно выиграть и ее не следует никогда вести, в том числе в России".
Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
© Scanpix / Reuters

Глава НАТО также отметил, что у организации нет никаких данных, указывающих на то, что российский ядерный арсенал был приведен в более высокий уровень готовности после начала российского вторжения в Украину, несмотря на угрозы президента РФ Владимира Путина.

Одновременно Столтенберг высказался за дальнейшие поставки вооружений Украине. "В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием советских времен, а должна перейти на современное западное оружие", - отметил он. Политик указал, что Североатлантический альянс ожидает дальнейшего обострения войны в Украине в ближайшие недели.

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Deutsche Welle
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