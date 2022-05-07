Глава НАТО также отметил, что у организации нет никаких данных, указывающих на то, что российский ядерный арсенал был приведен в более высокий уровень готовности после начала российского вторжения в Украину, несмотря на угрозы президента РФ Владимира Путина.

Одновременно Столтенберг высказался за дальнейшие поставки вооружений Украине. "В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием советских времен, а должна перейти на современное западное оружие", - отметил он. Политик указал, что Североатлантический альянс ожидает дальнейшего обострения войны в Украине в ближайшие недели.