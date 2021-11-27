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Правительство в Москве должно предотвратить дальнейшую агрессию против Украины. В противном случае ему придется "заплатить высокую цену", пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Генсек НАТО пообещал, что действия против Украины дорого обойдутся России
© Zuma Press / Scanpix

Сосредоточение большого количества российских войск у границ Украины продолжает вызывать на Западе опасения по поводу возможного вторжения РФ на территорию этой страны. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 26 ноября, на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи стран-союзниц, которая состоится в Риге на следующей неделе, выступил с предостережением в адрес Москвы.

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Обращаясь к властям РФ, глава Североатлантического альянса вновь поставил им в вину то, что они стягивают в регион у границ Украины войска, бронетранспортеры и другую тяжелую технику. К этому, по его словам, добавилась агрессивная риторика со стороны России. “Мы, конечно, обеспокоены тем, что мы видим в Украине и вокруг нее”, — указал генсек альянса.

По его словам, НАТО проводит внимательный мониторинг ситуации вокруг Украины и делится данными с союзниками. Сейчас нет уверенности в том, какими могут быть следующие действия России. Но тот факт, что концентрация войск продолжается и Россия уже использовала свои войска против Украины, дает повод для тревоги, отметил Столтенберг.

Россия продолжает незаконную аннексию Крыма, дестабилизирует ситуацию на востоке Украины и по-прежнему осуществляет кибератаки против этой страны. Все это — причины для серьезной обеспокоенности, сказал Столтенберг.

Правительство в Москве должно предотвратить дальнейшую “эскалацию”. В противном случае ему придется “заплатить высокую цену”, подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Deutsche Welle
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