Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с экспертами по проблемам мира подчеркнул важную роль военного сдерживания. "Чем убедительнее военное устрашение, тем проще вести переговоры и о контроле над вооружениями", - сказал он в ходе дискуссии по вопросу о сохранении международного мира на полях 3-го Экуменического церковного съезда во Франкфурте-на-Майне в субботу, 15 мая.
"Пока существует военная угроза, мы должны обеспечивать военное сдерживание", - подчеркнул Столтенберг, отвечая на вопрос о военных расходах и мерах по сохранению мира.
Сочетание давления и диалога
В качестве примера сочетания давления и диалога генсек НАТО назвал отношения с Россией. "Мы предлагаем диалог, однако Россия продолжает вести себя агрессивно и дома, и на мировой арене", - сказал он, напомнив в этой связи об Украине, Грузии и оппозиционере Алексее Навальном. "Мы должны сохранять экономическое давление и санкции, демонстрируя в то же время готовность к переговорам", - указал Столтенберг.
На вопрос о том, какую роль в деле урегулирования конфликтов могли бы играть религиозные лидеры, Столтенберг ответил, что религия, безусловно, может быть частью решения, но при этом она может являться и частью проблемы.
По словам генсека НАТО, это относится не только к террористической группировке "Исламское государство", но и, к примеру, к норвежскому правому экстремистуАндерсу Брейвику, который попытался оправдать совершенные им преступления своим представлением о вере.
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