Генсек НАТО ожидает новую военную помощь для Украины

Столтенберг подчеркнул, что НАТО необходимо мобилизовать больше военной помощи для Украины, в частности противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасов. Он приветствовал свежие заявления Румынии и Германии и выразил уверенность, что сегодня и другие союзники объявят об оказании дополнительной поддержки Украине.

"Путин снова готовится использовать зиму как оружие войны. Я имею в виду атаки на энергетическую систему, газовую инфраструктуру. Мы должны предотвратить это, и с помощью более совершенных и усиленных средств противовоздушной обороны мы можем добиться значительных успехов", - сказал генсек Североатлантического альянса.

По его словам, союзники по НАТО увеличили и продолжают увеличивать объемы военного производства, чтобы предоставить Украине возможности "вести справедливую войну и освободить свою землю".