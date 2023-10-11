Генсек НАТО ожидает новую военную помощь для Украины

Столтенберг подчеркнул, что НАТО необходимо мобилизовать больше военной помощи для Украины, в частности противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасов. Он приветствовал свежие заявления Румынии и Германии и выразил уверенность, что сегодня и другие союзники объявят об оказании дополнительной поддержки Украине.
"Путин снова готовится использовать зиму как оружие войны. Я имею в виду атаки на энергетическую систему, газовую инфраструктуру. Мы должны предотвратить это, и с помощью более совершенных и усиленных средств противовоздушной обороны мы можем добиться значительных успехов", - сказал генсек Североатлантического альянса.
По его словам, союзники по НАТО увеличили и продолжают увеличивать объемы военного производства, чтобы предоставить Украине возможности "вести справедливую войну и освободить свою землю".
"Ваше лидерство, храбрость украинских вооруженных сил и всего украинского народа продолжает впечатлять и вдохновлять всех нас, и, как вы знаете, мы будем с вами и продолжим поддерживать Украину, потому что это действительно важно для всей НАТО", - сказал Йенс Столтенберг Владимиру Зеленскому.
Зеленский: Самое сложное - пережить зиму
Со своей стороны Владимир Зеленский указал, что пережить эту зиму сейчас - одна из самых сложных задач для украинцев.
"Но в любом случае мы готовимся, мы готовы, теперь нам нужна поддержка со стороны лидеров. Именно поэтому я сегодня здесь", - сказал он.
Украинский президент сообщил, что приоритеты для него на сегодняшней встрече в НАТО - это системы ПВО, ракеты дальнего радиуса действия, "которые нужны нам для того, чтобы вытеснить Россию с нашей земли".
"И третье - как защищаться. Просто выстаивать каждый день и обороняться. Контрнаступление - это одно направление, но надо и обороняться, потому что против нас Россия - большая армия этого террориста, а значит, нам нужна артиллерия", - отметил он.