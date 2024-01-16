Генсек НАТО о переговорах: “Нет признаков, что Путин планирует мир сейчас”

Столтенберг подчеркнул, что ситуация на поле боя в Украине крайне сложная.

“Россияне сейчас наступают на многих участках фронта. И, конечно, большое наступление, которое украинцы начали прошлым летом, не дало тех результатов, на которые мы все надеялись”, - сказал генсек.

В то же время, Россия наращивает производство вооружения и его поставки.

“И мы видим, как Россия сейчас наращивает поставки беспилотников из Ирана, строит собственную фабрику по производству беспилотников в Татарстане с помощью Ирана, как она получает боеприпасы и баллистические ракеты из Северной Кореи. Кроме того, они продемонстрировали высокую терпимость к потерям”, - отметил он.

“Мы никогда не должны недооценивать Россию”, - добавил генсек.

Он сказал, что сейчас нет признаков того, что Путин готов к переговорам.