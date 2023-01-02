"Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели - установления контроля над Украиной", - отметил Столтенберг.

По его словам, успехи украинской армии не должны создавать обманчивого ощущения скорой победы Киева.

"Украинские войска в течение нескольких месяцев вели контрнаступление, но мы также знаем, что Россия провела мобилизацию и пополнила ряды военных, многие из мобилизованных сейчас проходят обучение. Все это говорит о том, что они готовятся к продолжению войны и к возможной попытке нового наступления", - сказал генсек НАТО.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что в создавшейся ситуации Украина остро нуждается в военной поддержке Запада.

"Если мы хотим, чтобы мирный договор закрепил положение, что Украина одержала победу как суверенное, независимое, демократическое государство Европы, мы должны обеспечить Украине поддержку. В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы", - уверен Столтенберг.

"Большинство войн заканчиваются мирными переговорами. Скорее всего, также будет и с этой войной. Но мы знаем, что условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя", - сказал генеральный секретарь альянса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что у Киева нет другого выбора, кроме как сражаться до победы.

Российские военные с октября продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

В конце декабря Киев заявил, что с начала российского вторжения, в ходе атак российских военных было поражено более 700 объектов критической инфраструктуры: газопроводы, электроподстанции, мосты и другие объекты.

В праздничные дни российские атаки продолжились. Украинские военные сообщили, что за последние сутки сбили 45 российских дронов иранского производства.

Утром в воскресенье Киев сообщил, что жертвами российских ударов по городам Украины в последний день 2022 года и в ночь на 1 января стали по меньшей мере два мирных жителя, еще 50 человек получили ранения.

Днем 1 января власти Хмельницкой области также сообщили, что от полученных в результате обстрела ранений в больнице умерла 22-летняя девушка.