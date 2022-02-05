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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал свое мнение по поводу расширения НАТО в эфире программы MSNBC "Morning Joe", передает издание zn.ua.
Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
© Reuters

"Речь принципиально не идет о расширении НАТО. Речь идет об уважении права каждой суверенной нации выбирать свой собственный путь, в том числе хотят ли они принадлежать к НАТО или не принадлежать к НАТО. НАТО уважает эти независимые, суверенные, свободные позиции. И НАТО никогда не принуждало какую-либо страну вступать в наш Альянс. Но многие страны фактически через демократические процессы решили, что они хотят быть частью НАТО", — сказал Столтенберг.

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При этом он подчеркнул, что расширение альянса, к "которому присоединились страны Центральной и Восточной Европы, за последние десятилетия стало историей большого успеха".

"Количество членов почти удвоилось после окончания холодной войны. И это помогло распространить свободу и демократию по всей Европе. Так что речь идет об уважении независимого суверенного выбора независимых наций, а не о возвращении к эпохе сфер влияния, когда крупные державы решают, что могут делать маленькие соседи, а что нет", — убежден генсек НАТО.

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