"Речь принципиально не идет о расширении НАТО. Речь идет об уважении права каждой суверенной нации выбирать свой собственный путь, в том числе хотят ли они принадлежать к НАТО или не принадлежать к НАТО. НАТО уважает эти независимые, суверенные, свободные позиции. И НАТО никогда не принуждало какую-либо страну вступать в наш Альянс. Но многие страны фактически через демократические процессы решили, что они хотят быть частью НАТО", — сказал Столтенберг.
При этом он подчеркнул, что расширение альянса, к "которому присоединились страны Центральной и Восточной Европы, за последние десятилетия стало историей большого успеха".
"Количество членов почти удвоилось после окончания холодной войны. И это помогло распространить свободу и демократию по всей Европе. Так что речь идет об уважении независимого суверенного выбора независимых наций, а не о возвращении к эпохе сфер влияния, когда крупные державы решают, что могут делать маленькие соседи, а что нет", — убежден генсек НАТО.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Паспорт возможностей" больше не нужен: торговцы рассказали, каким будет новый порядок (24)
С этой субботы правительство приняло решение...
Глава МИД Литвы: концентрация российских войск настолько велика, что ситуация в Беларуси меняется драматично (111)
Концентрация войск не только на границе с Украиной, но и...
Съездивший в Польшу мужчина поделился впечатлениями: одна полка пустая, на другой - огромные скидки (10)
С 1 февраля Польша временно приостанавливает...
"Внешне – вполне русский". Как Вильнюс выглядел на заре XX века? И почему "Муравьев-вешатель" распорядился установить газовые фонари? (65)
Что представлял собой Вильнюс на рубеже XIX–XX веков?...
Президент Литвы: с ростом напряженности Европа должна быть готова ко всем сценариям (44)
Европа должна быть готова ко всем возможным сценариям,...