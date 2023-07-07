Генсек НАТО намерен послать России четкий сигнал: Украина будет в альянсе

«Я ожидаю, что лидеры стран-союзников согласуют три элемента, которые приблизят Украину к членству в НАТО. Во-первых, мы должны утвердить программу помощи [Украине], рассчитанную на много лет. Во-вторых, мы укрепим наши политические связи, создав Совет Украина-НАТО, и в-третьих , я ожидаю, что лидеры стран альянса подтвердят свое желание видеть Украину членом НАТО, и объединятся, чтобы прийти к этой цели”, - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.