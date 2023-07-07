07 июля 2023 г. 16:00

Генсек НАТО намерен послать России четкий сигнал: Украина будет в альянсе

 
bbcrussian.com
Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил приверженность альянса идее включения Украины в свои ряды.

«Я ожидаю, что лидеры стран-союзников согласуют три элемента, которые приблизят Украину к членству в НАТО. Во-первых, мы должны утвердить программу помощи [Украине], рассчитанную на много лет. Во-вторых, мы укрепим наши политические связи, создав Совет Украина-НАТО, и в-третьих , я ожидаю, что лидеры стран альянса подтвердят свое желание видеть Украину членом НАТО, и объединятся, чтобы прийти к этой цели”, - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Все это, по словам генсека, должно произойти в рамках саммита НАТО, который пройдет в конце июля в Вильнюсе. Тем самым он рассчитывает послать России четкий сигнал о том, что западные союзники будут поддерживать Украину до конца.

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bbcrussian.com
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