"Зверства в Буче - разоблачены 10 военнослужащих России, причастных к пыткам мирным. Благодарность от президента за "массовый героизм", а на языке цивилизованного мира, за военные преступления - это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которой они справились, - написала Венедиктова в "Фейсбуке". - А главное - общей ответственности главнокомандующего за действия солдат".

Офицеров среди военных, которых Украина обвинила в пытках в Буче, нет. Это рядовые, сержанты и ефрейторы.

Венедиктова утверждает, что эти военнослужащие во время оккупации Бучи "захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали".

"У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали без причины, - утверждает Венедиктова. - Российские военнослужащие даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении".

Генпрокурор добавила, что у Украины есть доказательства, что эти военнослужащие также грабили местное население, забирая личные вещи и "трофейную" бытовую технику. "Роль и участие каждого из них в этих преступлениях установлена следственным путем благодаря слаженной и оперативной работе прокуроров и полицейских, а их личные данные помогли собрать журналисты "Следствие.Инфо", - рассказала Венедиктова. - Мы проверяем эту десятку на причастность и к убийствам в Буче".

Кадры с убитыми, лежащими на улицах, и фотографии братских могил в Буче появились после того, как российские военные покинули город, и облетели весь мир.

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что в братских могилах обнаружили 280 человек. 12 апреля он рассказал, что власти нашли тела уже 403 человек, которые, по их мнению, были убиты российскими военными, сообщало агентство Рейтер.

3 апреля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович опубликовал список российских частей и подразделений, "совершивших военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене". Первой в этом списке была 64-я бригада, всего в него попали восемь частей и подразделений.

Минобороны России утверждало, что ни один мирный житель не пострадал, пока российская армия занимала Бучу. Российские власти называют произошедшее в Буче постановкой и провокацией.