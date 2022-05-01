Генпрокурор Украины: идет расследование более 9000 дел о военных преступлениях

"Мы уже выявили конкретных военных преступников. Например, в Киевской области 15 человек, из них 10 в Буче. Мы считаем, что они несут ответственность за пытки, изнасилования и грабежи", — заявила Венедиктова. Ранее она уже называла имена 10 российских военных, которые подозреваются в совершении преступлений в Буче.

По словам Венедиктовой, Украина получает международную помощь в расследовании. "Сейчас у нас есть команда французских экспертов и экспертов из Словакии. Мы ждем экспертов из Литвы в следующий вторник", — сказала она.

"К сожалению, мы открываем новые дела каждый день: это смерти гражданских лиц, бомбардировки, депортации наших граждан и детей на оккупированные территории и на территорию страны-агрессора", — заявила Венедиктова.