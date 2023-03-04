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По меньшей мере 462 ребенка были убиты в Украине за время с начала полномасштабного российского вторжения, сообщает в субботу офис генерального прокурора страны. Еще 930 детей получили раны и увечья.
Генпрокуратура Украины: жертвами российского вторжения стали 460 детей
© AP / Scanpix

Эти данные содержатся в очередном отчете ведомства о военных преступлениях, совершенных в Украине российскими войсками.

Согласно документу, в настоящий момент прокуратура располагает информацией о 72 620 военных преступлениях, а также без малого 17 тыс. преступлений против национальной безопасности.

Следователям удалось установить имена 639 подозреваемых в этих преступлениях. Среди них российские министры, депутаты, военачальники, главы силовых ведомств и пропагандисты кремлевских медиа.

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bbcrussian.com
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