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С начала российского военного вторжения в Украине погибли 460 детей, 919 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. Об этом говорится в сообщении генеральной прокуратуры Украины.
Генпрокуратура Украины: с начала войны погибли минимум 460 детей
© AP / Scanpix

Ведомство уточнило, что это только те данные, которые удалось проверить в условиях войны. Реальные цифры могут быть больше.

Также прокуратура сообщает, что за время войны из-за обстрелов и бомбардировок пострадали 3126 детских и образовательных учреждений, 337 их них полностью разрушены.

Более 16 тысяч детей вывезли в Россию.

Эти данные близки к статистике ООН, согласно которой с февраля 2022 года были убиты и ранены около 1100 украинских детей. Более миллиона детей покинули свои дома и нашли убежище внутри страны.

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В общей сложности уехали из Украины и стали беженцами 7,7 миллиона человек, большинство из них – женщины и дети.

ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН – заявил, что в 2023 году для обеспечения потребностей украинских детей как внутри страны, так и за её пределами потребуется выделить более миллиарда долларов. Из них 829 миллионов долларов необходимы для поддержки детей в самой Украине и 229 миллионов – для детей-беженцев за рубежом. В эту сумму входят затраты на образование, питание, размещение и медицинскую помощь.

Российские власти неоднократно заявляли, что не наносят ударов по гражданским объектам и жилой застройке в Украине. Перемещение украинских граждан, в том числе детей, на территорию России они квалифицируют как добровольное беженство.

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Радио Свобода

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