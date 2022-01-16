Генпрокуратура Казахстана назвала число погибших во время протестов

Генпрокуратура Казахстана оценила число людей, погибших во время массовых протестов, которые произошли в стране в начале месяца: не менее 225 человек. Соответствующее заявление начальника службы уголовного преследования Генпрокуратуры Казахстана Серика Шалабаева, в субботу, 15 января, цитирует онлайн-издание Tengri News.
"Во время чрезвычайного положения в морги были доставлены 225 погибших. Часть из них - это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах. В числе погибших 19 полицейских и военных. К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане", - передает издание слова Шалабаева. Сколько именно мирных жителей погибло во время протестов и последовавших за ними беспорядков в Казахстане, он не уточнил.
По словам Шалабаева, "всего по Казахстану 4578 потерпевших, из них 4353 ранено, в том числе 3393 - сотрудники силовых ведомств".
Между тем представитель Минздрава Казахстана Асель Артакшинова сообщила, что 175 человек скончались в медицинских учреждениях. В общей сложности за медицинской помощью, по ее словам, обратились 2677 пострадавших в ходе протестов.
Развитие протестов в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались 2 января в связи с повышением цены на автогаз. Однако вскоре они приобрели также политический характер.
В ночь с 4 на 5 января в Алма-Ате произошли жесткие и масштабные столкновения силовиков с протестующими. После этих беспорядков правительство Казахстана ушло в отставку, а президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения.
5 января Токаев обратился к лидерам стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". Со стороны России в Казахстан в рамках этого мандата были направлены подразделения ВДВ.
7 января Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения.
13 января Минобороны РФ сообщило, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начала вывод своих сил из Казахстана и передачу охраняемых объектов правоохранительным органам этой страны.
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