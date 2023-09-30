Генпрокуратура Азербайджана заявила о задержании советника президента Нагорного Карабаха

"29 сентября Давид Бабаян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики и передан следствию", – говорится в сообщении ведомства. Бабаяну предъявили обвинения по нескольким статьям УК Азербайджана в частности, в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Ранее The Insider писал, что Давид Бабаян сам принял решение отправиться из Степанакерта в Баку "для соответствующего расследования".

Также известно об аресте экс-главы НКР Рубена Варданяна, которого азербайджанские власти обвинили в «финансировании терроризма» и задержании бывшего командующего армией Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна.

19 сентября Азербайджан начал "антитеррористическую операцию" c обстрел территорию непризнанной республики. Азербайджан заявлял, что в Нагорном Карабахе находятся военные Армении, которые обстреливают позиции азербайджанской армии, власти Армении в ответ заявили, что их военных там нет.