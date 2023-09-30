Генпрокуратура Азербайджана заявила о задержании советника президента Нагорного Карабаха

 
The Insider
Azerbaidžanas pradėjo karinę operaciją Kalnų Karabache
Azerbaidžanas pradėjo karinę operaciją Kalnų Karabache
ФОТО: EPA - ELTA

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании бывшего министра иностранных дел и экс-помощника президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давида Бабаяна.

"29 сентября Давид Бабаян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики и передан следствию", – говорится в сообщении ведомства. Бабаяну предъявили обвинения по нескольким статьям УК Азербайджана в частности, в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Ранее The Insider писал, что Давид Бабаян сам принял решение отправиться из Степанакерта в Баку "для соответствующего расследования".

Также известно об аресте экс-главы НКР Рубена Варданяна, которого азербайджанские власти обвинили в «финансировании терроризма» и задержании бывшего командующего армией Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна.

19 сентября Азербайджан начал "антитеррористическую операцию" c обстрел территорию непризнанной республики. Азербайджан заявлял, что в Нагорном Карабахе находятся военные Армении, которые обстреливают позиции азербайджанской армии, власти Армении в ответ заявили, что их военных там нет.

28 сентября глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики. К утру из-за опасения этнических чисток регион покинули более 100 тысяч жителей.

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