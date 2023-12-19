Генерал Сырский: наиболее активно РФ наступает на Часов Яр под Бахмутом

По оценке Сырского, основные усилия российские войска сейчас сосредотачивают на ​Бахмутском направлении. "Для ведения штурмовых действий применяют наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и сформированные из бывших преступников подразделения "Шторм Z" и "Шторм V"", - пишет украинский генерал. Цель российских войск, по оценке Сырского, понятна – "это наступление на населенный пункт Часов Яр, затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области".

Также российские войска атакуют в направлении Макеевки (Луганская область, Лиманское направление) и Синьковки под Купянском (Харьковская область). Ситуацию Сырский охарактеризовал как сложную: "Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава". При этом он отметил, что российские войска несут большие потери.