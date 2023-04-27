aA
Вооруженные силы Украины вовремя получат вооружение, необходимое им для проведения контрнаступления. Об этом сообщил в среду, 26 апреля, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.
Christopheris G. Cavolis
Christopheris G. Cavolis
© AP / Scanpix

Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, Каволи отметил, что более 98% обещанных единиц боевой техники уже поставлены Киеву. "Я твердо уверен, что мы доставили материальные средства, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержания их операций", — сказал он.

Кристофер Каволи: Украинцы успешно используют помощь Запада

Статьи по теме:
Будущее стран Балтии и Украины. Вице-министр обороны Анна Маляр про войну и возможные военные союзы после окончания военных действий
Министр обороны Украины: российское наступление терпит неудачу, мы наносим им колоссальный урон  (1)

По словам Каволи, материальная поддержка, которую, наряду с обучением, предоставили Украине более 50 международных доноров, была огромной и определяющей для достижения украинскими военными успеха на поле боя.

"В течение зимы наша коалиция позволила ВСУ генерировать возможности, необходимые для защиты и отвоевания частей суверенной территории Украины", — подчеркнул военачальник, добавив, что украинские партнеры успешно используют оказанную помощь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Жозеп Боррель. Почему совместная закупка боеприпасов поможет достичь справедливого мира в Украине

Украина втянута в интенсивную войну, ставки в которой —...

"Я хочу узнать жизнь без войны": истории украинок, которые взяли в руки оружие

Доктор философии, варила самый вкусный борщ, мечтала...

TOP новостей

"Содра" сообщила, когда жители Литвы в мае получат выплаты

Фонд социального страхования (" Содра ") сообщает, что в...

Эфир Delfi: демография, экономика и политика - справится ли Литва без мигрантов?

В последнее время в Литве эксперты и политики обращают...

Во время самого большого мероприятия за всю историю Литвы жителей ждет ряд ограничений

Некоторые туристы предпочтут не ехать в Вильнюс ,...

Из-за сужения улиц у вильнюсцев лопнуло терпение: неужели чиновники летают на вертолетах?

Сужение улиц в Вильнюсе – насущная тема, а в последнее...

Решение парламента: независимые поставщики смогут снижать тарифы на электричество в одностороннем порядке

27 апреля парламент Литвы принял окончательное решение...