Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, Каволи отметил, что более 98% обещанных единиц боевой техники уже поставлены Киеву. "Я твердо уверен, что мы доставили материальные средства, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержания их операций", — сказал он.
Кристофер Каволи: Украинцы успешно используют помощь Запада
По словам Каволи, материальная поддержка, которую, наряду с обучением, предоставили Украине более 50 международных доноров, была огромной и определяющей для достижения украинскими военными успеха на поле боя.
"В течение зимы наша коалиция позволила ВСУ генерировать возможности, необходимые для защиты и отвоевания частей суверенной территории Украины", — подчеркнул военачальник, добавив, что украинские партнеры успешно используют оказанную помощь.
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