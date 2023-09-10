Генерал США: погода оставляет Украине 30-45 дней для завершения контрнаступления

В интервью ведущей воскресного утреннего телешоу Би-би-си Лоре Кунсберг Милли отметил, что с наступлением осенней погоды Вооруженным силам Украины будет труднее маневрировать.

Он также заявил, что украинская армия двигается вперед, хотя медленнее, чем ожидалось.

«Тяжелые бои все еще продолжаются. Украинцы бьются и последовательно продвигаются, — заявил Милли. — Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, так что украинцы пока не закончили. Сражения еще не закончились. [ВСУ] пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали».

Контрнаступление ВСУ началось в начале лета, однако с тех пор украинские войска сумели освободить только небольшой объем территории на юге страны. Однако ВСУ заявили, что сумели прорвать первую и наиболее укрепленную линию обороны российской армии в Запорожской области.