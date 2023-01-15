Отставной генерал Петр Павел с небольшим перевесом победил миллиардера-популиста Андрея Бабиша в первом туре президентских выборов в Чехии. За него, по данным Чешского статистического управления после подсчета 100% бюллетеней, было подано 35,40% голосов, за Бабиша - 34,99%.

Они выходят во второй тур. Бабиш сказал, что доволен результатом, сообщает Euronews.

Девять кандидатов

На пост президента Чехии претендовали девять кандидатов, но только у трех из них, по подсчетам социологов, были шансы выйти во второй тур. Это отставной генерал Павел, миллиардер и бывший премьер Бабиш и экономист Дануше Нерудова.

Президент в Чехии, как и во многих других парламентских республиках Европы - фигура в основном церемониальная. У него есть возможности косвенно влиять на политику - и особенно на имидж страны за рубежом, но определять политику, в том числе внешнюю, по-прежнему будет правительство правоцентриста Петра Фиалы, при котором Чехия приняла огромное число украинских беженцев и активно оказывает Украине военную помощь.

Президент же - кто бы им ни стал - мешать в этом правительству не будет. Это было видно из предвыборных заявлений кандидатов.

Не мешал, впрочем, и Земан. С 2013 года и до прошлого февраля он сделал немало заявлений и политических жестов, которые сформировали его имидж пророссийского, прокитайского и антиевропейского политика.

Но нападение России на Украину заставило измениться и Земана. В первый же день большой войны, 24 февраля, он заявил, что был неправ в своем отношении к Путину, и призвал "изолировать сумасшедшего и защищаться от него не только словами, но и конкретными мерами".

Месяц назад Земан снова сказал в интервью, что ошибался в отношении Путина и что Чехия должна ради собственной безопасности всеми силами помогать Украине.

Европейский генерал

Фаворит на этих выборах - 61-летний отставной генерал Петр Павел, бывший начальник чешского генштаба и бывший председатель военного комитета НАТО.

Несколько опросов в самые последние дни перед первым туром показали, что Павел и Андрей Бабиш идут вровень, набирая около 26-28% каждый. Однако во втором туре, как предсказывают социологи, Павел победит любого соперника.

Павел - либерал и абсолютно проевропейский политик, считающий членство Чехии в НАТО и Евросоюзе необходимым, неизбежным и выгодным.

"Я думаю, что в эти бурные времена нам нужно, чтобы пост главы государства не занимал человек, который либо молчит, либо, если говорит, то пытается расколоть общество", - сказал Павел в одном из предвыборных интервью, явно намекая на Земана.

Павела, как и еще двух кандидатов, поддерживает правящий альянс "Вместе".

Он владеет русским, начинал служить еще во времена Варшавского договора, участвовал в переговорах с Россией, когда был главой военного комитета НАТО в 2015-2018 годах, и у него сформировался вполне определенный, скептический взгляд на Россию.

"Никакой демократической революции в России в обозримом будущем не будет. Не только из-за прочности режима, но и из-за ментальности многих россиян, - говорил Павел в октябре в интервью изданию Politico. - В России нет пространства для возникновения настоящего оппозиционного движения. Даже Алексей Навальный на самом деле - не настоящий оппозиционный лидер. Он определенно не либеральный демократ, он просто другого типа русский националист. Хотя, конечно, как партнер на переговорах он был бы лучше, чем нынешнее руководство".

Скептически и с опаской генерал Павел смотрит и на бегущих от мобилизации россиян. "Неприятие мобилизации - это не восстание против режима, и не помощь Украине. Эти русские все равно считают, что Украину нужно наказать, просто не хотят, чтобы к этому привлекали широкую общественность, - сказал он в том же интервью Politico. - Эти молодые люди, бегущие из страны, беспокоятся за свою жизнь, а это не значит, что они - против войны. Я уверен, что многие из них по-прежнему поддерживают националистическую политику Путина".

Поэтому, как считает кандидат в президенты Чехии, если бы страна впустила к себе десятки тысяч россиян, спасавшихся от мобилизации, это создало бы угрозу для нее самой.

Чехия вместе с девятью другими странами ЕС и Шенгенской зоны перестала выдавать россиянам краткосрочные "туристические" визы.

В отношении Украины и хода войны генерал Павел старается быть взвешенным и реалистичным. В интервью чешскому изданию Denik.cz он сказал, что, на его взгляд, у Украины нет сил и ресурсов, чтобы отвоевать, как она обещает, все захваченные Россией земли, включая Донбасс и Крым. Правда, это интервью он дал в августе, до наступления украинцев в Харьковской и Херсонской областях.

Оправданный миллиардер

Миллиардер и премьер-министр Чехии в 2017-2021 годах, 68-летний Андрей Бабиш имел отличные шансы выйти во второй тур, но в нем он, как предсказывают опросы, проигрывал бы и Павелу, и другому претенденту на выход в финал Дануше Нерудовой.

Бабиша часто называли неформальным союзником Милоша Земана.

Когда Бабиш шел к вершине власти, многие комментаторы, наблюдавшие за процессом извне Чехии, опасались, что он может стать таким же врагом Евросоюза внутри Евросоюза, каким стал венгерский премьер Виктор Орбан. Однако знатоки чешской политики еще тогда объяснили, а Бабиш своей деятельностью на посту премьера позже подтвердил, что он - просто идеологически аморфная фигура, для которой важны лишь власть и бизнес. Как предприниматель же Бабиш заинтересован в хороших отношениях Чехии с остальным Евросоюзом.

За четыре дня до выборов судьба сделала Бабишу подарок: пражский суд оправдал его по делу о предполагаемых махинациях с европейскими субсидиями.

Дело касалось совсем небольшой на фоне состояния Бабиша суммы: в 2007 году его гостиница Capi hnizdo ("Гнездо аиста") получила от ЕС субсидию на 2 млн евро как малое предприятие. Спустя несколько лет прокуратура решила, что гостиница входила в холдинг Бабиша и потому права на субсидию не имела. Но суд с прокурорами в итоге не согласился.

Молодость против опыта

Кому-то из двух фаворитов могла помешать выйти в финал 44-летний экономист, бывший ректор Университета им. Менделя в Брно Дануше Нерудова. Ее, как и Павела, поддерживает правящий альянс "Вместе". В первом туре она в итоге заняла третье место с 13,9%, передает Euronews.

За месяц до выборов Нерудова даже шла наравне с двумя фаворитами, но в последние недели отстала на несколько процентных пунктов.

Внешняя политика - где-то далеко внизу в списке приоритетов в ее предвыборной программе. И никаких неожиданностей в этом разделе нет: Нерудова - абсолютно либеральный и проевропейский политик.

"Я хочу, чтобы страна была прочно связана с ЕС и НАТО и благодаря этому была в безопасности. Чтобы президент и правительство страны, наконец, впервые за много лет вели единую внешнюю политику", - говорится в программе Нерудовой.

Она однозначно осуждает нападение России на Украину и выступает за всестороннюю, в том числе военную, помощь украинцам.

"Я буду привлекать внимание к угрозам, которые несет нынешняя политика России и Китая. Я выступаю за то, чтобы пересмотреть наши отношения с обеими странами и начать серьезно относиться к давно звучавшим предупреждениям наших спецслужб", - обещает Нерудова.

Второй тур выборов президента Чехии должен пройти через две недели после первого.