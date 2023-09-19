Генерал Милли: Украинцы продолжат наступление зимой, у них стратегическая инициатива

“Они освободили 54 с лишним процента территории Украины, но многое еще предстоит сделать. Так что это тяжелая борьба. И Украина каждый день медленно и неуклонно продвигается к конечной цели, которая была определена, а ее президента поддерживают все остальные международные партнеры. Так что эта борьба еще не закончена. Борьба идет прямо сейчас”, - сказал генерал Милли.
По его словам, украинцы будут продолжать наступление зимой.
“Есть еще много боевой погоды. А потом, когда наступит зима, будет грязь, но потом она замерзнет. И все равно, знаете, из тех разговоров, что у меня были, следует, что украинцы не собираются прекращать боевые действия в зимний период. Они владеют стратегической инициативой прямо сейчас, и они намерены продолжать это делать до тех пор, пока не достигнут своей цели”, - подчеркнул генерал.
Милли сказал, что невозможно предсказать точную продолжительность войн. Однако украинцы намерены сражаться, пока не освободят свою страну.
“Война закончится, когда Украина станет свободной, независимой, суверенной страной с нетронутой территорией. Вот тогда война и закончится. По моему мнению, украинский народ будет бороться до тех пор, пока государство не достигнет этой цели”, - заявил Милли.
“Украинский народ свободен и независим с 1991 года. Так что если вы моего возраста, а мне 65, то вам тогда было за 30, когда вы стали свободными и независимыми. Если вам за 50, то вам было за 20, и вы, вероятно, в чем-то из этого участвовали. И если вам 40 или меньше, и вы призывного возраста на передовой, вы, по сути, в своей взрослой жизни ничего не знали, кроме свободной и независимой суверенной Украины. Украинский народ будет сражаться. Они будут сражаться до тех пор, пока не достигнут конечной цели, в чем я не сомневаюсь”, - добавил он.