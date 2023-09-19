Генерал Милли: Украинцы продолжат наступление зимой, у них стратегическая инициатива

“Украинский народ свободен и независим с 1991 года. Так что если вы моего возраста, а мне 65, то вам тогда было за 30, когда вы стали свободными и независимыми. Если вам за 50, то вам было за 20, и вы, вероятно, в чем-то из этого участвовали. И если вам 40 или меньше, и вы призывного возраста на передовой, вы, по сути, в своей взрослой жизни ничего не знали, кроме свободной и независимой суверенной Украины. Украинский народ будет сражаться. Они будут сражаться до тех пор, пока не достигнут конечной цели, в чем я не сомневаюсь”, - добавил он.