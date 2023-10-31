Генерал Израиля: армия начинает наступление в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) переходит в наступление в секторе Газа. Об этом объявил командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман в обращении к войскам, опубликованном пресс-службой ЦАХАЛ в соцсети X (бывший Twitter) днем во вторник, 31 октября.

"Мы начинаем наступление ⁠на ХАМАС и террористические группировки в секторе Газа. Наша цель одна ⁠- победа. Какими бы долгими ⁠ни были бои, какими бы трудными они ⁠ни были, иного результата, кроме победы, быть не может", - заявил Финкельман. Он подчеркнул, что солдаты "будут воевать профессионально", следуя принципам ЦАХАЛ. "Главные из них - это верность заданию и стремление к победе", - сказал генерал.