Генерал бундесвера: военный потенциал России был недооценен

По словам генерал-майора бундесвера Кристиана Фройдинга при анализе развития войны в Украине некоторые возможности России не были учтены. Об этом глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии заявил газете Süddeutsche Zeitung в пятницу, 29 декабря. "Способность русских держаться изначально не рассматривалась так, как мы оцениваем ее сегодня", - заявил генерал.

Фройдинг признал, что в бундесвере также не предполагали, что в России "преуспеют в том, что мы сейчас отчетливо наблюдаем: они наращивают свой военно-промышленный комплекс, расширяют его, увеличивают производственные мощности, несмотря на жесточайший режим санкций". Представитель министерства предположил, что они "не видели или не хотели видеть" возможности РФ к нахождению путей по продолжению поставок от союзников: "Будь то Северная Корея, будь то Китай, даже южные страны. И если даже эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и оно затем может быть использовано в военных целях".