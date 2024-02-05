Генерал бундесвера: Украине нужна мобилизация

Глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг (Christian Freuding) считает, что Украине необходимо увеличить численный состав вооруженных сил, чтобы успешно защититься от российской агрессии. "Насколько мы можем судить, Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат - хотя бы из-за потерь", - заявил генерал-майор бундесвера в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в понедельник, 5 февраля.

Высокопоставленный немецкий офицер также отметил необходимость восстановления подразделений, некоторые из которых находились на линии фронта почти два года. Механизм и объем мобилизации в настоящее время обсуждается в Украине.

Фройдинг критически отреагировал на сообщения о расколе между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. "Мы не можем заглянуть за кулисы. Но, конечно, мы наблюдаем за этими дискуссиями между военным и политическим руководством. И, конечно, мы надеемся, что Украина сохранит единство, которое сделало ее сильной в защите своей страны в последние месяцы и годы", - отметил он. По словам Фройдинга, подобные дискуссии также являются отличительной чертой демократического государства. Но в долгосрочной перспективе это не способствует укреплению обороны страны.